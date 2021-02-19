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Birlikten ziyaret

ALMANYA Stuttgart Yozgatlı Dernekler Birliği, Stuttgart Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

19 Şubat 2021 Cuma 00:08
Birlikten ziyaret

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Stuttgart temsilcisi ve Almanya Yozgatlı Dernekler Federasyonu kurucu Başkanı İbrahim Açıkyürek, Şahin Höke, Fatih Aslaner, Fatma Höke, Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Ekan Öner, Eğitim Ataşesi Ümit Kaptı, Çalışma Ateşesi İbrahim Durbak, Öğretmen Ali Gülbahar’ı makamlarında ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Açıkyürek, geçtiğimiz yıl kurulan Yozgatlılar Birliği’nin hizmetlerini anlatıp, tanıtmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini bildirdi. (Doğan Tufan)

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Birlikten Ziyaret
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