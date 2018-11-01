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Birlikten destek

BOĞAZLIYAN Belediyesi’ne İç Anadolu Belediyeler Birliği tarafından bank ve çöp tenekesi desteğinde bulunuldu.

Birlikten destek

BOĞAZLIYAN Belediyesi’ne İç Anadolu Belediyeler Birliği tarafından bank ve çöp tenekesi desteğinde bulunuldu.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:20
11 Okunma
Birlikten destek

Birlikte 2’inci Başkan Vekili olan Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, oturma grubu ve çöp kovalarının birlik tarafından hibe edilmesini sağladı. Başkan Erdal, ‘’Temin edilen oturma grubu (bank) ve çöp kovalarını ilçemizde belirli yerlere yerleştirerek, halkımızın hizmetine sunacağız. İç Anadolu Belediler Birliği Başkanına ilçe halkım adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Birlikten Destek
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