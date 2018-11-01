Birlikten destek

Birlikte 2’inci Başkan Vekili olan Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, oturma grubu ve çöp kovalarının birlik tarafından hibe edilmesini sağladı. Başkan Erdal, ‘’Temin edilen oturma grubu (bank) ve çöp kovalarını ilçemizde belirli yerlere yerleştirerek, halkımızın hizmetine sunacağız. İç Anadolu Belediler Birliği Başkanına ilçe halkım adına teşekkür ediyorum’’ dedi.