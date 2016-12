Birlikte yürüyecekler!

Yozgat’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları terörü lanetlemek ve kardeşliği pekiştirmek adına siyasi partileri ve vatandaşları birlikte yürümeye davet etti, AK Parti, CHP ve MHP çağrıya olumlu yanıt verdi.





STK’ların çağrısına olumlu yanıt veren siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve gençlik teşkilatları dün Zafer Türk Mutfağı’nda bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından bir yürüyüş tertip komitesi oluşturulduğu ilan edilerek, 23 Aralık 2016 Cuma günü Cuma namazının ardından büyük bir yürüyüş tertipleneceği duyuruldu.





Zafer Türk Mutfağı’nda gerçekleşen istişare toplantısında üç siyasi partinin il başkanı da ortak mesaj vererek tüm Yozgatlı vatandaşlara çağrıda bulundu. Siyasi partilerin il başkanlarının yaptığı konuşma ve aldığı karar, toplantıya katılan tüm sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gençlik teşkilatlarının başkanları tarafından ittifak ile kabul edildi.





HARUN LEKESİZ





Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, toplantıya her görüşten ve her kesimden STK ve gençlik teşkilatının katıldığını belirterek, “Yozgat olarak bir bütün olduğumuzu görüyorum. Yozgat’ı oluşturan bir tabana sahip olan kuruluşların her biri burada temsil ediliyor” dedi.





Lekesiz, son dönemde artan terör saldırılarının herkesin yüreğini dağladığını ve Yozgat olarak bir ortak tepki koymak için toplantıya davet edildiklerini söyledi. Her kesimi ve her sesi aynı masa etrafında toplayan STK temsilcilerine teşekkür eden Lekesiz, “Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. İnsanımıza kast eden milletimize, devletimize kast eden bu hainleri lanetliyoruz” diye konuştu.





Harun Lekesiz, söz konusu yürüyüşte birliktelik temasını güçlendirmek gerektiğini söyleyerek, AK Parti olarak bu tür organizasyonlarda her zaman var olduklarını, AK Parti teşkilatlarının tümünün bu yürüyüşe her ferdiyle sonuna kadar destek vereceğini sözlerine ekledi.





ABDULLAH YAŞAR





CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar’da bir ve beraber olma zamanı olduğunu vurgulayarak, “Şimdi siyaset yapma günü değildir. Şimdi beraberlik günüdür” dedi.





Abdullah Yaşar, terörün din, iman, ırk ve mezhep gözetmediğini belirterek, ülkenin Çanakkale ruhu ile kurulduğunu hatırlattı. CHP Yozgat İl Teşkilatı olarak birlik ve beraberlik adına her türlü toplantı ve etkinliğe dahi olmaya hazır olduklarını ifade eden Abdullah Yaşar, “Makamlar geçicidir. Kalıcı olan birliğimiz ve kardeşliğimizdir. Bir toplulukta bir araya geldiğimizde gözlerimizin içine bakarak konuşabiliyorsak ne mutlu” diye konuştu.





Abdullah Yaşar, gençlere de seslenerek, bir abi tavsiyesinde bulundu ve “Gençlik örgütlerini provokasyonlara gelmemesi gerekiyor. Devletimiz hukuk devleti. Kolluk kuvvetleri üzerine düşeni yapıyor. Bizler 12 Eylül öncesi bu hatalara düştük. Ne olur sizler buna dikkat edin” uyarısını yaptı.





Abdullah Yaşar, “Memleket kaybederse hepimiz kaybederiz” diye konuşarak, kimseyi ötekileştirmeden, kenetlenerek, Yozgat’ın tüm Türkiye’ye örnek olacak bir birlik ve beraberliği bu yürüyüşte göstereceğini bildirdi.





Abdullah Yaşar, CHP teşkilatlarının tümünün, bu yürüyüşe her ferdiyle, sonuna kadar destek vereceğini sözlerine ekledi.





ETHEM SADEF





MHP İl Başkanı Ethem Sadef ise ülkenin ateş altında olduğunu ve her gün yüreklerin dağlandığını söyledi. Ethem Sadef, terörün herkesi tehdit ettiğini belirterek “Gün siyaset yapma günü değildir” dedi.



MHP İl Başkanı Ethem Sadef, ülkede bombalar patlarken ve şehitler verilirken iktidarda veya muhalefette olmanın bir öneminin kalmadığına işaret ederek, “Gün bir olma, kenetlenme ve milli tepkimizi ortaya koyma günüdür” dedi.





Türk Milleti’nin bu tür sıkıntılı süreçlerde her zaman ayrı bir duruş sergilediğine dikkat çeken Sadef, “Yozgat’taki milli ruh geçmişten bu güne her zaman gerektiğinde ortaya çıkmıştır. Bu yürüyüş ile inşallah bunu bir kez daha göstereceğiz” diye konuştu.





MHP’li Sadef, şehit cenazelerinin on binlerce vatandaş tarafından uğurlanması gerektiğini de hatırlatarak, “Bizler siyasi partiler, STK’lar olarak hep birlikte katkı sağlayalım. O meydanlar dolsun. Bu ruh azaldıkça tepki veren insan azalacak. Biz bu ruhu yetişen gençlikten uzak tutarsak bu ruhun ilerleyen yıllarda daha da azalacağını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.





Ethem Sadef, MHP teşkilatlarının tümünün bu yürüyüşe her ferdiyle sonuna kadar destek vereceğini sözlerine ekledi.





İl başkanlarının konuşmalarının ardından STK başkanları ve gençlik teşkilatlarının temsilcileri de toplantıda söz alarak aynı duygu, düşünce ve görüşte olduklarını ifade ederek, birlik ve beraberlik içerisinde, sadece Türk bayraklarıyla Cuma günü meydanlarda olacaklarını belirttiler.



Toplantının diğer bölümünde ise yürüyüşle ilgili ayrıntılar konuşularak ortak istişare yapıldı.





İstişare toplantısına parti il başkanlarının yanı sıra TSO, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Kamu Sen, Memur Sen, İHH, Ensar Vakfı, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği, Anadolu Gençlik Vakfı, Tügva, AK Gençlik, Alperen Ocakları, Ülkü Ocakları, Hizmet İş temsilcileri ve ev sahibi olarak Zafer Özışık katılım gösterdi.