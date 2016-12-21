Birlikte yürümeyecekler

Yozgat’ta daha geniş bir katılımı sağlamak amacıyla 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan teröre lanet yürüyüşünün ileri bir tarihe ertelendiğini açıklayan Yozgat Tek Yürek Tertip Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Birlik beraberliği tüm dünyaya duyurmak ülkemizin birliğine, dirliğine saldıran tüm hain odaklara ve işbirlikçilere tek yürek olduğumuzu göstermek maksadıyla 23 Aralık Cuma namazına müteakip büyük bir miting yapmayı kararlaştırmıştık. Bu mitingi daha büyük, daha çok katılımda yapılması maksadıyla bir süreliğine erteliyoruz. STK temsilcilerinden oluşan Yozgat Tek Yürek Tertip Komitesi olarak çalışmaya devam edeceğiz.”