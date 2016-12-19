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Birlikte uğurlandılar!

19 Aralık 2016 Pazartesi 05:02
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Teröre evlatlarını en fazla kurban veren illerden Yozgat, Kayseri’de düzenlenen hain terör saldırısında bir evladını daha şehit verdi.

Birlikte uğurlandılar!

Yozgatlı Piyade Onbaşı Muhammet Ali Ocak ve silah arkadaşı Kırşehirli Piyade Onbaşı Ahmet Taş için Çiçekdağı İlçesi’nde tören düzenlendi.
Vatani görevlerini birlikte yürüten ve silah arkadaşı olan Muhammet Ali Ocak ve Ahmet Taş, son yolculuklarına da birlikte çıktılar.

Kayseri’de düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Piyade Onbaşı Muhammet Ali Ocak ve Ahmet Taş için Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesi’nde binlerce kişinin katılımı ile cenaze namazı kılındı. 

Çiçekdağı ilçesi Merkez Fatih Camii'nde şehitler için cenaze namazı kılınırken, ilçe meydanında da tören düzenlendi. Tören öncesinde aileye taziye ziyaretinde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kur’an okudu. Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat ve Kırşehir milletvekilleri, Yozgat ve Kırşehir valileri, garnizon komutanları, emniyet müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ailesi Çiçekdağı İlçesi’nde ikamet eden Yozgatlı şehit Muhammet Ali Ocak’ın 5 nüfuslu ailenin en küçük çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Muhammet Ali Ocak’ın babası Servet Ocak’ın geçimini esans ve tespih satarak kazandığı öğrenildi.

Muhammet Ali Ocak’ın silah arkadaşı, Kırşehirli şehit Ahmet Taş’ın ise 3 kardeşten en büyüğü ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin babası Osman Taş, oğlunun Güneydoğu’da askerlik yapmasından korktuğunu ancak şehadete Kayseri’de eriştiğini söyledi.

Şehidin annesi Arzu Taş ise, “Ben sana kıyamazdım seni nasıl toprağa veririm” diyerek ağladı. Girdiği uzman çavuşluk sınavını kazanan şehit Piyade Onbaşı Ahmet Taş’ın naaşı, kortej eşliğinde baba ocağına son kez getirilerek helallik alındı.

Burada gözyaşlarına hakim olamayan anne Arzu Taş, “Ahmet’ime kıyamazdım. Yavrumu parçalamışlar, dayanamam ben, kurban olurum Ahmet’im sana. Senin yerine keşke ben ölseydim” diyerek feryat etti. 

Şehit askerler öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yerköy İlçe Mezarlığı ve Çiçekdağı İlçe Mezarlığı’na defnedildi.

 

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