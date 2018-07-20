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Birlikte olalım!

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir Demirel Yozgat’ı kalkındırmak için işbirliği çağrısında bulundu.

Birlikte olalım!

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir Demirel Yozgat’ı kalkındırmak için işbirliği çağrısında bulundu.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Birlikte olalım!

Yozgat Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Demirel, üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.MMO Yozgat Temsilcisi Demirel, şehri kalkındırmak için ortak payda belirlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Yatırım yapılırken fizibilitesini 
yapmalıyız ki ölü yatırım olmasın. Hangi yatırımlar nereye yapılmalı konusunda görüşmeler yapılmalıdır. Yatırımcının önünü açarak bürokratik olanları ortadan kaldırıp zaman kaybını engellemeliyiz” diye konuştu.
Sanayinin güçlenmesi gerektiğini belirten Tahir Demirel, sanayinin gelişmesiyle hızlı tren ve havaalanı gibi yatırımların anlam kazanacağını ve şehre fayda sağlayacağını vurguladı. Birlikte hareket etme günü geldiğini sözlerine ekleyen Tahir Demirel, herkesin amacının üzüm yemek olması gerektiğini hatırlattı. Demirel, “Yaptım oldu, hadi yapalım gibi anlık kararlar ile bir mesafe alınamadığını acı tecrübeleri ile yaşadık. Onun için gün ortak akıl ve birlikte hareket etme zamanıdır. Okuyan, yazan, şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacak insanlarımızı burada tutarak, onların projelere katkı sağlamalarının önünü açmamız lazım. Beyin fırtınasını oluşturmamız lazımdır. Bizim oda olarak yetkililerden talebimiz yukarıda belirttiğimiz gibi yapılacak işlerin ölü yatırım olmamalıdır. Bizde STK üyesi Mühendisler olarak yapılacak her türlü işlerde şehrimizin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.
 

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