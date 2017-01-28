'Birlikte büyümeliyiz!'

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, belediye çalışmaları hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, ilçelerle Yozgat merkez arasındaki bağın kuvvetlenmesi adına yürüttükleri proje ve programlara da yer verdi. Yazıişleri Müdürümüz Tarık Yılmaz'a önemli açıklamalarda bulunan Koçak, il merkezi ve ilçelerin başta ulaşım olmak üzere fiilen de bağlı olmasının topyekün bir kalkınma hamlesi oluşturacağını söyledi.



KÖYLERLE İLÇENİN BAĞINI KURDU...

Başkan Koçak, yıl içerisinde hizmete sunulan iki otobüsle köy, belde ve ilçelerin bağını kuvvetlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Aydıncık'ta çok sayıda emeklinin yaşadığını hatırlatan Koçak; "Özellikle ulaşıma çok önem veriyoruz. Daha önceki dönemde de bilindiği üzere Aydıncık'ı Yozgat'ın bir ilçesi yapmaya elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Biz sadece resmi olarak değil ekonomik, sosyal olarak, ulaşım ve iletişim olarak da Yozgat'a bağlı olalım istiyoruz. Bunun için önceki dönemde iki otobüs alıp Yozgat'a seferler düzenliyoruz. Şimdi ise yeni bir çalışma yaptık; özellikle iki tane otobüs ile rut belirledik, hatlar oluşturduk. Beldelerimiz ve köylerimize günlük otobüs seferleri düzenliyoruz ki ilçe merkezine ulaşım olsun. İlçemizde yaşayan emekli vatandaşlarımız var. Yazları burada kalıyor, kışın Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere gidiyorlar. Bunun için biz dedik ki, köyünde kentinde insanlarımız otursun ama otobüslerle gelip hastanesine, postanesine, eczanesine gelsin ilacını ilçesinden alsın, Aydıncık merkezde bir canlılık oluşsun. Bunun için sürekli rink halinde olan iki otobüs aldık" dedi.





KARAYOLU AĞINA ALINDI

Yozgat'la ulaşımın sağlandığı en kısa mesafe olan yolun karayolu ağına alınması ile bu güzergahta iyileştirme çalışmasının yapıldığını hatırlatan Koçak, karayolları ağına alınması ile bakım, onarım cd asfaltlanın yapılması ile önemli bir ihtiyacın giderildiğini belirtti.

Yozgat'a ulaşımı daha önce büyük oranda Çorum'un Alaca İlçesi üzerinden de yaptıklarını hatırlatan Ahmet Koçak; "Orası 100 kilometre ancak iyileştirme çalışması yapılan yol 76 kilometre. 24 kilometre daha kısa mesafede Yozgat'a ulaşım sağlıyoruz" dedi.



İNSANIMIZ TOKAT'A, ÇORUM'A GİTMESİN

Koçak, açıklamasında; "Yozgat'ımızın, Sorgun'un daha iyi kalkınması için mutlaka ilçelerle ulaşımın daha rahat seviyeye ulaştırılması lazım. Bizim insanımız Tokat'a, Çorum'a gitmesin" çağrısı yaptı.

"Bizim insanlarımız Yozgat'a gitsin. Biz resmi değil fiilen bağlı olmak istiyoruz" ifadeleri ile Yozgat ve ilçeleri arasındaki kopukluğa da dikkat çeken Koçak, şu ifadelere yer verdi:





"Artık iller kendileri yarışıyor, ekonomik, sosyal, şehirleşme açısından bir yarış içerisindeler. Bu yarış içerisinde Yozgat'ın da bütün olarak ele alınması lazım. Bütün belediyelerin, Yozgat merkezin, ilçeleri daha rahat ile ulaştıracak bir takım planlamaların yapılması Yozgat'ımızı daha güçlü kılacaktır. Çünkü her alanda varız, var oluyoruz. Bir bütün olarak büyüyeceğiz.