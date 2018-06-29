Birliklerin sistemi anlatıldı

Sulama Birlikleri Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda karşılaşılan sorunlar ve çözümlerinin ele alındığı toplantı DSİ Bölge Müdürlüğü salonunda yapıldı. Bölge Müdürü Okan Bal başkanlığındaki toplantıya, İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğünün Koordinatörlüğünde, Bölge Müdür Yardımcıları, Numaralı Şubeler, İşletme ve Bakım, Proje İnşaat, Makine İkmal Şube Müdürlükleri, Bölgede faaliyette olan Sulama Birlik Başkanları katıldı. Toplantıda, Sulama Birlikleri Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konusu ele alındı, anlaşılamayan bazı konuların genel müdürlükten sorulması uygun bulundu.