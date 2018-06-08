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Birlikler anlatıldı

DEVLET Su İşleri Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Erol başkanlığında, Esenli Sulama Birliği’nde birliğe üye çiftçilerin katılımı ile kanun kapsamında Sulama Birliklerinin bundan sonraki işleyişi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Birlikler anlatıldı

DEVLET Su İşleri Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Erol başkanlığında, Esenli Sulama Birliği’nde birliğe üye çiftçilerin katılımı ile kanun kapsamında Sulama Birliklerinin bundan sonraki işleyişi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Birlikler anlatıldı

Toplantıda, vatandaşların kafasındaki soru işaretleri giderildi. DSİ’nin tüm imkanları ile birlik ve çiftçilerin yanında olduğu mesajı verildi. Sulama Birliklerinin DSİ’ye devredilmesiyle birlikte, su ücretlerinin arttırılacağı yönündeki bilgilerin doğru olmadığı belirtildi. Yasal düzenleme ile sulama birlikleri başkanlarına kamu görevlisi atanması yapıldığı, DSİ görevlisi olan bu personellerin sulama birlikleri yönetiminde oluşan problemlerin giderilmesi amacıyla göreve getirildiği kaydedildi. Uygulama ile sulama tesislerinin işletme, bakım ve onarım faaliyetleri, DSİ’nin denetim, gözetim ve talimatları ile ataması yapılan DSİ personelleri kanalıyla yapılabildiği hatırlatıldı. Sulama birlikleri meclisince belirlenen ve 2018 yılı için uygulanmaya başlanan ücretler çiftçilerin sulama birliği meclisindeki temsilcileri tarafından belirlenen ücretler olduğu, bu konuda DSİ tarafından belirlenen bir ücretin bulunmadığı anlatıldı.

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