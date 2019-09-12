Birlik ziyareti

Geçen yıl, 13 bin hektar alanın suyla buluşturulduğu, çiftçiye sağlıklı, sürdürülebilir su temin edebilmek için çalışıldığı kaydedildi. Barajlardaki su rezervlerinin azlığı sebebiyle, her bölgeye su verilemediği, verilen suyun da eşit miktarda dağıtımına özen gösterildiği ifade edildi. Yağışlar ve kış mevsiminde yağan karla birlikte barajlarda su seviyesinin yükseldiği, sulama alanlarında ciddi bir kısıtlama yapılmadığı bildirildi. Esenli’nin yaklaşık 3 bin 296, Paşaköy’ün 4 bin 070 hektar sulama alanı bulunuyor. Gelingüllü Barajı, Esenli, Paşaköy, Yerköy Yenimahalle, Yerköy Köseli ve Sekili sulamasına su verdiğinin de altı çizildi.

