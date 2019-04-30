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Birlik yönetimi belirlendi

YOZGAT il genelinde, 11 belediyenin katılımıyla kurulup, daha sonraki dönemlerde üye olan belediye sayısının artığı Yozgat Katı Atık Birliği’nin (YOKAB) yeni yönetimi belirlendi.

Birlik yönetimi belirlendi

YOZGAT il genelinde, 11 belediyenin katılımıyla kurulup, daha sonraki dönemlerde üye olan belediye sayısının artığı Yozgat Katı Atık Birliği’nin (YOKAB) yeni yönetimi belirlendi.

30 Nisan 2019 Salı 00:00
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Birlik yönetimi belirlendi

31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçiminin ardından yaşanılan değişiklikler sonrasında göreve gelen yeni isimler, birlik yönetiminde görev aldı. Yozgat Katı Atık Birliği’nin başkanlığına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse seçilirken, birinci Başkan Vekilliğine Yozgat Belediye Meclisi Üyesi Nuri Tinel, 2’inci Başkan Vekilliğine Sorgun Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü seçildi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu Encümen Üyesi, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Sorgun Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç de Katip Üye olarak birlik yönetiminde yer aldı. Plan Bütçe Komisyonu, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Akdağmadeni Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, Boğazlıyan Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Sarıkaya Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan ve Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın’dan oluştu. 

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