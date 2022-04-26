Birlik ve beraberlik iftarı

Kuruluş yıl dönümünü 2 ay önce tamamlayan ve kurucu başkanlığını Davut Murat’ın gerçekleştirmiş olduğu Kocaeli Yozgatlılar Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından birlik ve beraberlik adına iftar programı düzenlendi. Düzenlen programa Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Aksoy ve Durak Kılıçarslan, Kültür ve Sosyal İşler Başkanı Emre Ayaydın, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, Yozgatlı bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Davut Murat, birlik ve beraberlik adına düzenlemiş oldukları programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, “Bizim amacımız, Yozgat’ı en güzel şekilde temsil etmektir. Kocaeli Yozgatlılar Derneği olarak, birliği ve beraberliği sağlamak amacıyla iki ay önce kurulduk. Bu amaç doğrultusunda düzenlemiş olduğumuz programınıza katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. Biz, daha güçlü olacağız. Doğduğumuz yerle, doyduğumuz yer arasında köprü olacağız. Biz, dünden daha güçlüyüz. Biz, yarın daha güçlü olacağız. İçinde yaşadığımız Kocaeli’ye ve ülkemize değer katmak için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.