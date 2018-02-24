Yozgat Belediyesinin destekleri ile gerçekleştirilen birlik ve beraberlik buluşması tarihi Hayri İnal Konağı’nda yapıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcıları Ahmet Akgün, Talip Karslıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi Başkanı Adem Nazlı, Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Selami Mete, ASKF Başkanı Hakan Bektaş ile hakem ve gözlemciler katıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu aktardı. Hakem ve gözlemci camiasının birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu dile getiren Arslan, zor bir görev üstlenen hakemlerin ve gözlemcilerin yanlarında olduklarını ifade etti. Daha sonra Yozgat sporu ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.