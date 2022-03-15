BiRLiK VE BERABERLiK BULUŞMASI

Geçtiğimiz haftalarda yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirilen hemşehrimiz Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret eden Başer ve STK temsilcileri, hem hayırlı olsun dileklerini sundular, hem de Yozgat’ın talep ve sorunlarını ilettiler. Ziyaret hakkında bilgi veren AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat’ta bulunan tüm STK başkanlarını bir araya getirerek Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret ettiklerini söyledi. Yozgat’ın önde gelen STK’larının birlikte hareket ederek Yozgat’ın çalıştıklarını görmekten Bakan Bozdağ’ın mutlu olduğuna vurgu yapan Başer, ziyaret sırasında hem hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini hem de Yozgat’ın talep ve beklentilerini Bakan Bozdağ’a ilettiklerini belirtti. AK Parti Yozgat İl Başkanlığı olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı, Yozgat’ta bulunan çatı STK başkanlarıyla ziyarette bulunduklarının altını çizen Başer, ‘’Bu ziyaretimizde sayın Bakanımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bunun yanı sıra STK’larımızdan gelen bazı talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda sayın Bakanımız Tarım Bakanını Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi aradı ve Yozgat’a bölgesel olarak hububat destekleri yönünde gelen taleplerin gerçekleştirilmesi için görüşüp sözünü aldı. Nohut mercimek ve ayçiçeği üzerine olan hububat tohum destekleri hakkında Bakanımız Bozdağ talepte bulundu’’ dedi.

HIZLI TREN MÜJDESİ

Bakan Bozdağ ile yaptıkları görüşme sırasında Hızlı Tren ile ilgili taleplerini ilettiklerini dile getiren Başer, Bakan Bozdağ’ın Ulaştırma Bakanı’nda Hızlı Tren noktasında bilgi aldığının altını çizdi. Hızlı Trenin Önümüzdeki yıl Şubat ayı içerisinde Ankara-Yozgat-Sivas hatında yolcu taşımacılığının başlayacağının müjdesini veren Başer, Ankara Elmadağ’da bulunan tünellerde yaşanın sıkıntıdan dolayı Hızlı Trende gecikme olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı’nın en kısa zamanda bunun çözüleceği belirtildiğinin altını çizen AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, ‘’En geç önümüzdeki Şubat gibi tarih net olmamakla birlikte Ankara-Yozgat- Sivas hızlı treni faaliyete geçeceği yolcu taşıyacağı belirtildi. Bunun dışında havaalanımızla ilgili talepler iletildi. Bununla ilgili de olumlu gelişmeler oldu. Bunun dışında Yozgat çevre yolu ile ilgilide görüşmeler oldu. STK’larımızdan gelen taleplerimiz oldu. Allah izin verirse onunla ilgili de önümüzde aylarda ihale çıkarma aşamasına gelineceği bildirildi. Sayın bakanımız ziyaretten çok memnun oldu. Yozgat’ta birlik ve beraberlik mesajı verildi. Adalet Bakanımızla tekrar Yozgat’ta bütün STK’ların birlik ve beraberlik içerisinde Yozgat’ın kalkınması yönünde tek yürek olarak çalışmalara devam edileceği yönünde mesaj verildi’’ diye konuştu.