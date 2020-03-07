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Birlik Vakfına atama

BİRLİK Vakfı Yozgat Şube Başkanlığı görevine Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fahri Seker atandı.

07 Mart 2020 Cumartesi 03:59
Birlik Vakfına atama

Yozgat Şubesi Kurucular Kurulu Başkanı Avukat Harun Caner’in görevi bırakmasının ardından yerine atama yapıldı. Şube Başkanlığına atanan Doç. Dr. Fahri Seker, 1970 yılında Bandırma’da doğdu. İktisat alanında lisans ve yüksek lisans öğrenimini Erciyes Üniversitesi’nde, doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler alan Doç. Dr. Fahri Seker, son olarak TÜGVA’da danışmanlık, Birlik Vakfı Yozgat Şubesi Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2016-2020 yılları arasında AK Parti Siyaset Akademisi’nde eğitmen öğretim üyesi olarak farklı illerde dersler verdi.

Anahtar Kelimeler:
Birlik Vakfına Atama
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