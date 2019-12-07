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Birlik toplantısı yapıldı

SARIKAYA Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağanüstü Meclis toplantısı, Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında yapıldı.

Birlik toplantısı yapıldı

SARIKAYA Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağanüstü Meclis toplantısı, Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında yapıldı.

07 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Birlik toplantısı yapıldı

Toplantıda, İl Genel Meclis Üyeleri Dursun Tuncer, Talat İbiş ve köy muhtarları da hazır bulundu. Sarıkaya Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2020 yılı bütçesi ve Köy içme suları bürosunun 2020 bütçesi okunarak genel kurulun oylarına sunuldu. Bütçe genel kurulda oy birliği ile kabul edildi. Kaymakam Yasin Özcan, mevcut köylerde su depolarının su faturaları ve bunların kullanımı ile alakalı muhtarlara sorumlulukları hakkında bilgiler verdi. Özcan, bazı köylerde biriken su faturalarının olduğunu, vatandaşların eğer su faturalarını yatırmamaları halinde köyün muhtarı tarafından su faturalarının yatırılması konusunda köy halkına duyuruda bulunması gerektiğini hatırlattı. Kaymakam Özcan, ‘’Birçok köyümüzün su tüketimi genelde elektrik tüketimi ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımız kendisine tahakkuk eden su faturasını yatırmadığı zaman biz köy içme suyu bürosu olarak hesapta para olmayınca elektrik tüketimi faturasını zamanında ödenmeye biliyor. Köy muhtarlarımıza çok iş düşüyor. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza her zaman duyuru yapması gerekiyor ve vatandaşlarımızın özelikle su faturasını yatırmayanları konusunda bilgilendirmesi gerekiyor" dedi. 

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Birlik Toplantısı Yapıldı
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