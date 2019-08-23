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BiRLiK TOPLANTISI YAPILDI

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen Okul Aile Birliği Başkanları toplantısında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunuldu.

BiRLiK TOPLANTISI YAPILDI

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen Okul Aile Birliği Başkanları toplantısında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunuldu.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:00
BiRLiK TOPLANTISI YAPILDI

Toplantıya, birlikte yöneticileri ile okul müdürleri katıldı. Vali Çakır, çocukların eğitimini en iyi şekilde tamamlamalarını sağlamak için herkese iş düştüğünü söyledi, eğitimde geçtiğimiz sene bir sıçrama yaparak, 50’inci sıradan 31’inci sıraya çıkıldığını kaydetti. Vali Çakır, bunun yeterli olmadığına dikkat çekerek, ‘’Önümüzdeki dönemlerde havaalanı ve hızlı trenle birlikte Yozgat bir ivme kazanacak. Bizimde eğitim konusunda gerekli hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin öğrencilerin gözünde farklı bir yeri var. Oturmamızla, kalkmamızla, hal ve hareketlerimizle, giyim kuşamımızla çocuklara örnek olmamız lazım. Eğitim öğretim hatır gönül işi ile olacak bir iş değil” dedi.
Gelişmiş ülkelerin birçoğunda genç nüfus olmadığına dikkat çeken Vali Çakır, Türkiye’nin avantajının genç bir nüfusa sahip olması olduğunu anlattı, bu genç nüfusun iyi işlenilmesi gerektiğini, aksi takdirde bunun aleyhimize dönebileceğinin altını çizdi. Vali Çakır, ‘’Birlik beraberlik içerisinde 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlar ve sorunsuz bir şekilde tamamlarız. Öğrencilerimizin kişiliklerini kazanmasında, taleplerin değerlendirilmesinde onlara açık olmamız lazım. Bizim için önemli olan çocuklarımızın eğitim öğretimi olsun hayat mücadelesi olsun hayatlarını kendileri idame edecek duruma getirmek. Ahlaklı, güzel, seviyeli nesillerin oluşmasında hepimize çok büyük iş düşüyor. Burada bir başarı olursa hepimizin başarısı, başarısızlık olursa da hepimizin başarısızlığı olacak. Birbirimizi dışlamadan, ötekileştirmeden, sorunları halının altına süpürmeden, karşılıklı olarak bir şeyler yapmak zorundayız. Ben tekrar 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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