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Birlik toplantısı yapıldı

SARIKAYA ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Birlik toplantısı yapıldı

SARIKAYA ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Birlik toplantısı yapıldı

 Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında Sarızeybek İş ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, Özel İdare Müdürü Adnan Arslan, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda, köylerde yapılan yol, kanalizasyon, içme suyu, kilitli parke ve sulama kanalıyla, 2019 yılı bütçe çalışmaları görüşüldü. Toplantıda konuşan Kaymakam Özcan, muhtarların talepleri doğrultusunda öğrencilerin servis beklerken üşümemeleri için köylere durak yapımı çalışmalarının başlatılacağını söyledi. Köylerde yapılan çalışmalar ve projeler konusunda muhtarlara bilgi veren Özcan, "Birliğimiz, 2018 yılında iyi bir dönem geçirdi. Çalışmalarımız devam ediyor ve neticesinde hizmetin ulaşmadığı köy kalmayacak" dedi.
Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 

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