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Birlik toplantısı yapıldı

AKDAĞMADENİ Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Öğretmen Evi’nde yapıldı.

Birlik toplantısı yapıldı

AKDAĞMADENİ Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Öğretmen Evi’nde yapıldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:20
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Birlik toplantısı yapıldı

Kaymakam Alp Eren Yılmaz, 2018 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliğinden köylere yapılan, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Yılmaz, “2018 yılının son Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısını yapmaktayız. 2018 yılı içerisinde köylerimizin eksiklerini gidermeye çalıştık. Hiçbir köyümüzü ayırt etmeden eşit yaklaşmaya çalıştık. Devletimizin imkanları doğrultusunda köylerimize hizmet ettik” dedi.
İl Genel Meclis Üyesi Ali Güran, 15 yıldır yapmakta olduğum İl genel Meclis Üyesi olarak artık aday olmayacağını söyledi.15 yıldır görev yaptığım sürece kimseyi kırmadan hizmet ettiğini söyleyen Güran, Köy muhtarlarından helallik isteyerek veda etti. İl Genel Meclis Üyeleri Adem Darımla ve Alper Terzi, İl Genel Meclis Üyesi adayı olduklarını dile getirerek görev verilmesi halinde köylere hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyip muhtarlardan destek istediler. Toplantı Sonunda 2019 yılı bütçesi okunduktan sonra, muhtarların arzu ve talepleri dinlenerek toplantı sona erdi.
 

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Birlik Toplantısı Yapıldı
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