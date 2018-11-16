Birlik toplantısı yapıldı

Kaymakam Ada, birçok köyde yol, içme suyu ve kanalizasyon çalışmasının devam ettiğini, bazı köylerde de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ada, "Birliğimiz, 2018 yılında iyi bir dönem geçirdi. Köylere hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız neticesinde hizmetin ulaşmadığı köy kalmayacak. Bugün ayrıca 2019 yılında planlanan çalışmaları ve bütçeyi görüşeceğiz" dedi. Toplantıya, Özel İdare Müdürü Veysel Koçak, köy muhtarları ve daire amirleri katıldı.

