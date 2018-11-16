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Birlik toplantısı yapıldı

YERKÖY Kaymakamı Ali Ada başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, köylerde gerçekleşen yol, kanalizasyon, içme suyu, kilitli parke ve sulama kanalı çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Birlik toplantısı yapıldı

YERKÖY Kaymakamı Ali Ada başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, köylerde gerçekleşen yol, kanalizasyon, içme suyu, kilitli parke ve sulama kanalı çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 06:48
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Birlik toplantısı yapıldı

Kaymakam Ada, birçok köyde yol, içme suyu ve kanalizasyon çalışmasının devam ettiğini, bazı köylerde de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ada, "Birliğimiz, 2018 yılında iyi bir dönem geçirdi. Köylere hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız neticesinde hizmetin ulaşmadığı köy kalmayacak. Bugün ayrıca 2019 yılında planlanan çalışmaları ve bütçeyi görüşeceğiz" dedi. Toplantıya, Özel İdare Müdürü Veysel Koçak, köy muhtarları ve daire amirleri katıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Birlik Toplantısı Yapıldı
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