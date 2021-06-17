Birlik toplantısı yapıldı

Çekerek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı olağan Genel Kurul Toplantısına Hükümet Konağı Konferans Salonu ev sahipliği yaptı. Toplantıya Kaymakam Hüseyin Kaptan başkanlık etti. İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürü, Birlik Personelleri ile Köy Muhtarları da toplantıda hazır bulundu. 2020 Yılı Faaliyet Raporu ve 2020 yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının görüşüldüğü toplantıda, Kaymakam Kaptan, Birlik Encümeni olarak seçilen Kurtağılı Köyü Muhtarı Turan Aktaş ve Çeltek Köyü Muhtarı Emir Bolat’ı tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. •Seyfettin Sağlam•