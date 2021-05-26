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Birlik toplantısı yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi koordinesinde ve ev sahipliğinde yapılan Anadolu Üniversiteleri Birliği’nin ilk toplantısına katıldı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:08
Birlik toplantısı yapıldı

Toplantıda ‘Anadolu Üniversiteleri Birliği’ kurulmasına ilişkin üniversiteler arasında fikir birliğine varıldı. Anadolu Üniversiteleri Birliği’nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve proje, toplumsal hizmet, bölgesel sosyo-ekonomik kalkınma, üniversite-sanayi işbirliği gibi diğer alanlarda ortak çalışmalar yapmak üzere faaliyetler gerçekleştireceği belirtildi. Toplantıya ev sahipliği yapan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ‘’Üniversitelerin illerinde ve bölgelerinde daha aktif şekilde ön açacak çalışmalar yapabilmesi ve problemlerin birlikte çözümü konusunda tecrübe paylaşımı içinde hareket etmesi bakımından böyle bir birlik kırmayı uygun gördük. Daha iyi yönetim ve eğitim sistemleri oluşturulması, ortak altyapı kullanımı ve kurulumu, sorunlara ortak çözümler üretmeyi hedeflediğimiz bu Birliğin oluşumuna katılan bütün rektör hocalarımız da bu çalışmaya olumlu baktılar ve destek verdiler. Pandemi öncesinde ön görüşmelerimizi başlatmış ve fikir birliğine varmıştık. Ama pandemi sebebiyle bir türlü bir araya gelemedik. Bugün de böyle bir program organize ederek fikir alışverişinde bulunmak için ilk adımı attık. Aramıza katıldığınız, şeref verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, ‘’Anadolu’da eğitim öğretim faaliyetleri sürdüren üniversitelerimizin bir araya gelerek bilim, araştırma-geliştirme, bölgesel kalkınma ve üniversite-sanayi işbirliği özelinde yeni bir birliktelik oluşturması memnuniyet verici. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü olarak toplantıya katılmaktan büyük bir mutluluk duydum. Hayata geçirilecek olan bu yeni birlikteliğin başta bölgemize ve ülkemize hayırlı sonuçlar doğurması temenni ediyorum’’ diye konuştu. Toplantıya katılan tüm üniversitelerin rektörleri sırasıyla söz alarak Anadolu Üniversiteleri Birliği hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Birlik üyesi üniversitelerden oluşturulacak çalışma grupları, en kısa zamanda birlikte çalışma ve birlikte başarma zeminini oluşturmak için bir araya gelecekler. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da çevrimiçi olarak iştirak ettiği toplantıya; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Birlik Toplantısı Yapıldı
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