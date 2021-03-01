Birlik toplantısı yapıldı

Sarı Zeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Ýılmaz Gündüz sinema salonunda Covid-19 pandemi kurallarına uygun olarak yapılan toplantıya Kaymakam Selami Işık başkanlık etti. İl Genel Meclis Üyeleri ve Köy Muhtarlarının katıldığı toplantıda, birliğin 2020 yılı gelir-gider kesin hesabı ile 2021 yılı çalışma ve yatırım programının birlik meclisinin onayına sunuldu. Birlik 2021 yılı encümen üyeliğine iki muhtar ve iki il genel meclisi üyesinin seçimi yapıldı. Kaymakam Selami Işık, toplantıya katılan köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinleyerek, köylerin sorunlarıyla yakından ilgilenildiğini, yol yapımı, temiz içme suyu, diğer hizmetlerin devletin imkanları doğrultusunda aralıksız devam edeceğini bildirdi. Kaymakam Selami Işık, İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan ile birlikte Koçak köyünü ziyaret ederek, köy muhtarı Bilgihan Koç’dan köye yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.