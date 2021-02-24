Birlik toplantısı yapıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Genel Kurul gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yaptığı çalışmaların önemini anlattı, yeni dönemde köylere yönelik yapılacak hizmetlerin kalıcı olması yönünde projelerin hazırlandığını kaydetti. Yapılan Encümen Seçimleri sonucunda ise Mehmet Gönül, Ümit Şahbaz, Battal Köyü Muhtarı Hasan Gülsaçan, Alemdar Köyü Muhtarı Cevdet Ortak encümen üyeliğine seçildi.