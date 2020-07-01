Birlik toplantısı

YERKÖY ve Aydıncık ilçelerinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantıları yapıldı. Birliklerin yapacakları çalışmalar değerlendirilirken, birlik üye seçimleri de gerçekleştirildi. Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2020 yılı Olağan Toplantısı Kaymakamlık Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıda 2019 Kesin hesabı görüşülerek, bir yıllığına birlik encümeni seçildi. Birlik Encümenliğine, İl Genel Meclis Üyeleri Arslan Bozkurt ve Razim Tez, Hacıuşağı Köyü Muhtarı Şevket Yiğit, Buruncuk Köyü Muhtarı Ziya Şirin seçildi.

AYDINCIK İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu ise Aydıncık 75. Yıl Öğretmenevi Salonunda yapıldı. Kaymakam Emirhan Arıkan başkanlığındaki toplantıya, Birlik Üyesi Köy Muhtarları ile İl Genel Meclis Üyeleri katıldı. Yapılan birlik encümeni seçiminde Sakızlık Köyü Muhtarı Yaşar Doğan, Kocabekiroğlu Köyü Muhtarı Cevdet İrgüneş seçildi. Kaymakam Arıkan, “Önceki encümen üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Yeni seçilen encümen üyelerimize de hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum’’ dedi.