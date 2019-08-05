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Birlik şenliği buluşturdu

BOĞAZLIYAN ilçesinin Özler Köyü’nde düzenlenen ‘Geleneksel Özler Yaz Festivali’ etkinlikleri vatandaşları bir araya getirdi.

Birlik şenliği buluşturdu

BOĞAZLIYAN ilçesinin Özler Köyü’nde düzenlenen ‘Geleneksel Özler Yaz Festivali’ etkinlikleri vatandaşları bir araya getirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
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Birlik şenliği buluşturdu

Özler köyünde bir araya gelen gurbette ve yurt dışında yaşayan köylüler, bir arada olmanın sevincinin yanı sıra geleneksel festival etkinliğinin heyecanını da yaşadı. Üç gün süren festivale katılan gurbetçiler ve yöre halkı hasret giderdi, birlik ve beraberlik içerisinde eğlencenin tadını çıkardı. Özellikle gurbetçiler, memleket özlemini giderdi. Özler Birlik Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe, davet edilen konuklarda etkinliğe renk kattı. Festivalde Hüseyin Uğurlu, Hasan Yılmaz, Berkay, Murat Kekilli, Mehmet Öncü ve Gülay Korkmaz sahne aldı.

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