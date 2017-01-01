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Birlik seçimini yaptı

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Yozgat Merkez Hizmet Birliği’nde 2017 yılında görev yapacak encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Birlik seçimini yaptı
İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi salonunda gerçekleşen seçime Yozgat Vali Yardımcısı ve Hizmet Birliği Başkanı Duran Eryılmaz başkanlık etti.
Yapılan seçimlerde merkeze bağlı 99 köy muhtarı ve 5 İl Genel Meclisi üyesi oy kullandı.
Yozgat Merkez Hizmet Birliği’nde encümen üyesi olarak görev almak için AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Emirce Kudret Alpkoçak ve Halil İbrahim Coşkun, MHP’den ise Ümüt Şahbaz aday oldu.
Encümen üyeliği için Beyvelioğlu Köyü Muhtarı Erdoğan Bolat, Kaşkışla Köyü Muhtarı Sadık Karabulut ve Osmanpaşa Köyü Muhtarı Habip Avşar’da aday oldu.
Seçimler gizli oy açık tasnif usulüyle gerçekleşti.
Yapılan seçim sonucunda Emirce Kudret Alpkoçak 83, Ümüt Şahbaz 59, Halil İbrahim Coşkun ise 47 oy aldı.
Seçim sonuçlarına göre Emirce Kudret Alpkoçak ve Ümüt Şahbaz, Beyveliloğlu Köyü Muhtarı Erdoğan Bolat ve Kaşkışla Köyü Muhtarı Sadık Karabulut ile bir yıl süreyle Yozgat Hizmet Birliği encümen üyeliğine seçildi.
Seçimlerin ardından uzun süre Yozgat Merkez Hizmet Birliği’nde görev alan köy muhtarları ve İl Genel Meclisi üyelerine Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz tarafından plaket takdim edildi.

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