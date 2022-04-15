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Birlik seçimi yapıldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 yılı Birlik Meclisi olağan toplantısı yapıldı.

15 Nisan 2022 Cuma 00:09
Birlik seçimi yapıldı

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya köy muhtarları katıldı. Belediye konferans salonunda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı faaliyet raporu hakkında bilgi verilen toplantıda yeni dönemde görev alacak birlik üye seçimi yapıldı. İl Genel Meclisi üyelerinden Hüseyin Lale ve Alper Terzi, Köy muhtarları arasında yapılan seçimde ise Ortaköy Köyü Muhtarı İsmail Bilgin ve Gökdere Köyü Muhtarı Ömer Koç oy çokluğuyla birlik yönetimine seçildi.

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