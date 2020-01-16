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BiRLiK KURULACAK MI?

MHP Yozgat milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması istemiyle meclis başkanlığına verdiği soru önergesinde, Yozgat’a acemi birliğinin kurulup, kurulmayacağını sordu.

BiRLiK KURULACAK MI?

MHP Yozgat milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması istemiyle meclis başkanlığına verdiği soru önergesinde, Yozgat’a acemi birliğinin kurulup, kurulmayacağını sordu.

16 Ocak 2020 Perşembe 03:58
BiRLiK KURULACAK MI?

Milletvekili Sedef, Yozgat’ın devlet ve özel sektör yatırımlarından en az faydalanan, milli gelirden yeteri kadar pay alamayan illerin başında geldiğini hatırlattı. Sedef, ‘’İşsizlik nedeniyle kaçınılmaz olan göç engellenememekte, her geçen gün nüfusumuz azalmaktadır. Bu kapsamda ilimizde ticari hayatı olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğümüz, yılladır dile getirdiğimiz, istediğimiz, her platformda gündemde tutmaya çalıştığımız, şehrimize bir Acemi Birliği kurulması hususu, 2019 yerel seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından karşılık bulmuştu’’ dedi. Sedef, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Şubat 2019 tarihinde yerel seçim çalışmaları kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen açık hava mitinginde, ülke genelinde kurulacak ilk acemi birliğinin Yozgat’a kurulacağını, hemen adımının atılacağı müjdesini verdiğini hatırlattı. Sedef, ‘’Yozgatlı hemşerilerimiz Bakanlığınızca yapılacak bu çalışmayı dört gözle beklemekte ve istemektedir. Bu kapsamda, Bakanlığınızca İlimiz Yozgat’a Acemi Eğitim Birliği kurulacak mıdır? Acemi Eğitim Birliği kurulması çalışması yapılıyor ise ne aşamadadır ve ne zaman faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır?’’ sorularını yöneltti. 

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BiRLiK KURULACAK MI?
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