Birlik devri başladı

. Yeniden yapılan yasal düzenleme ile Birlik Başkanının, birlik adına yapılacak sözleşme esaslarını tespit etmek, satın alma, işletme, bakım-onarım hizmetleri, yeni tesis, rehabilitasyon ya da yenileme çalışmalarıyla ile diğer işlerin bir komisyon marifetiyle ihaleyle üçüncü kişilere yaptırılmasına ve DSİ’nin onayıyla borç kullanımına karar vermek, su kullanım hizmet bedelini belirlemek, bütçeyi hazırlayıp, DSİ’ye onaya sunmak, tahsilat ve ödemeleri kontrol etmek gibi görev sorumlulukları olacak. Bu kapsamda, Boğazlıyan Sulama Birliği Başkanlığı görevini 12 yıldır devam ettiren Avni Hokkaömeroğlu, yetkilerini DSİ 123. Şube Müdürlüğü Personellerinden Halil Cezair’e devretti. Devir işleminin ardından, ‘2018 yılı Sulama Beyanı alımları 28 Haziran 2018 Pazartesi gününe kadar devam edecektir. Bu süreler içinde beyan vermeyen ve eksik beyan veren çiftçilerimize gerekli yasal işlemler uygulanacaktır’ uyarısı yapıldı.