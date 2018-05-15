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BiRLiK BULUŞMASI

YOZGAT Merkeze bağlı Topçu köylüleri, düzenlenen birlik buluşmasında birbirini tanımayan köylüler, hem tanışma hem de birlikte vakit geçirme fırsatı buldular.

BiRLiK BULUŞMASI

YOZGAT Merkeze bağlı Topçu köylüleri, düzenlenen birlik buluşmasında birbirini tanımayan köylüler, hem tanışma hem de birlikte vakit geçirme fırsatı buldular.

15 Mayıs 2018 Salı 07:00
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BiRLiK BULUŞMASI

Topçu köyü nüfusuna kayıtlı yaklaşık 2 bin kişiden bir çok ailenin katıldığı birlik buluşması sabah kahvaltısı ile başladı, öğleye kadar köyü gezen yakınları ile ve tanıdıkları ile hasret gideren köylüler, öğle yemeğinin ardından kurulan semaverler ile çay içip sohbet edip, kimin kimlerden olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Topçu köylüleri birlik buluşmasını organize eden Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombina Müdür Yardımcısı İsmail Dişli, Yozgat merkeze bağlı Topçu Köyünden 30 arkadaşın önce whatsapp grubu oluşturduklarını, daha sonra da bu 30 kişinin her ayın 15’inden sora ki ilk Cuma günü toplandığını söyledi. Yaptıkları toplantılarda Topçu köyü ile alakalı neler yapılabilir noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Dişli, ‘’Köyde birbirlerini tanımayan arkadaşlarımızı nasıl tanıştırır kaynaştırır diye görüş alış verişlerinde bulunurken, biranda Ankara’da bir grup oluştu, daha sonra İstanbul’dan bir grup oluştu, Avrupa’dan bir grup oluşturduk. Daha sonra hıdrellez şenlikleri yapalım diye planladık, hıdrellezden sonraki hafta Topçu köyü buluşması yapalım dedik, sosyal medyada paylaştık, yaklaşık 200’e yakın dışarıdan gelen köylümüz katıldı toplantımıza. Bunu da en son hafta olduğu için tam duyuramamamıza rağmen 200 kişi oldu. Dışarıda yaklaşık 2 bin kişi Topçulu olduğunu düşünüyoruz. Yozgat’ta önemli sivil toplum örgütlerinin başkanlıklarını yapan köylülerimiz var, çok büyük esnaflarımız var bunlarında birbirleri ile bir bağ oluşturmalarını istiyoruz. Kimse kimseyi tanımıyor. Amacımız her yıl topçu köyü şenlikleri yapmak bu şenliklerde de bütün Avrupalıyı ve Türkiye’nin diğer illerindeki köylülerimizi burada toplayıp tanıştırıp, kaynaştırmak, birbirlerini tanımalarına vesile olmak istiyoruz’’ dedi. 

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