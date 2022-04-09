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Birlik beraberlik

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, Kaymakamlık tarafından iftar programı düzenlendi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:40
Birlik beraberlik

Kaymakam Mustafa Turan, Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kazankaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri ile birlikte iftar programında bir araya geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında öğrencileri bilgilendiren Turan, istek ve taleplerini de dinledi. Ramazan ayının birlik ayı olduğuna dikkat çeken Kaymakam Turan, Üniversite sınavları öncesinde öğrencilerin stres atmaları için böyle bir proram düzenlediklerini söyledi.

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