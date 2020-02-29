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Birliğe davet

MEMUR Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, Ülke olarak ibadet ve bağışlanmayla geçecek üç aylara girişin müjdecisi mübarek bir gecede ellerini duaya açmışken, Suriye’den gelen acı haber yüreklerimizi dağladığını söyledi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:42
Birliğe davet

Şerefli, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib’de, gözetleme noktalarımızdan birine, rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerimizin şehit edildiğini, çok sayıda askerimizin ise yaralandığını hatırlattı. Şerefli, ‘Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye’den ülkemize yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlerimize yapılan saldırı, hiçbir gerekçeyle kabul edilir bir durum değildir. Bütün dünya Türkiye’nin barış ve insan odaklı çabalarına yardımcı olacağına, yaşanan zulmün son aşamasında İdlib’e sığınan milyonlarca mazlum insanın çaresizce katledilmesini alçak bir sessizlikle izlemiştir’ dedi. Şerefli, Türk halkını birlik ve beraberliğe davet ederek, şehitlere başsağlığı dileğinde bulundu.

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