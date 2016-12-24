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Birlerin mutlu günü

24 Aralık 2016 Cumartesi 07:00
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Yozgat Özel Mektebim Koleji birinci sınıf öğrencileri ilk defa ‘Yerli Malı Haftası’ kutlamanın heyecanını yaşadı.

Birlerin mutlu günü
Mektebim Koleji 1-A, 1-B ve 1-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Bilal Taşkın, Fazlı Çalışkan ve Funda Ala ile birlikte Sarıhacılı Mahallesi’nde bulunan Yozgat Belediyesi Yöresel Ürünler Satış ve Kahvaltı Salonu’nda “Yerli Malı Haftası” kutladı.
Minik öğrenciler burada satışa sunulan Yozgat yöresine ait yerli ürünleri yakından görme ve tatma imkanı buldu. Öğretmenleri tarafından gezdirilen minikler, buradaki yetkililerden aldıkları bilgilerle yerli ürünleri tek tek inceledi.
1-A Sınıfı öğretmeni Bilal Taşkın, eğitim hayatı ile yeni tanışan öğrencilerin unutamayacağı farklı bir yerli malı haftası kutlamak için özellikle Sarıhacılı Mahallesi’nde bulunan yöresel ürünler salonunu tercih ettiklerini söyledi. 
1-B sınıfı öğretmeni Fazlı Çalışkan da, her Türk çocuğunun yerli malı tüketme alışkanlığını çocuk yaşta öğrenmesi gerektiğini söyledi. 
1-C sınıfı öğretmeni Funda Ala da öğrencileri ile farklı bir ortamda yerli malı haftası kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Birinci sınıf öğrencilerinin yerli malı haftası kutlaması renkli görüntülerle sona erdi. 

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