BiRiNCiYiZ!

YOZGAT İl Genelinde özellikle Kurban Bayramı sonrasında covit-19 salgınının tırmanışa geçmesinin ardından peş peşe gelen uyarıların dikkate alınmamasının getirdiği yasaklamalar ve kısıtlamalarda soruna çözül olmadı. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yaşlıların ve 18 yaş altı çocukların, toplu alanlara girmeleri yasaklandı, belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verildi. Yozgat Valiliği bununla da yetinmeyip, sokakta maske takılmasını zorunlu kıldı, sosyal mesafe kurullarına uymayanların uyarılması noktasında güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Covit-19 salgını hız kesmedi. Yapılan değerlendirmelerde, yayılmaya düğün törenleri ve cenazelerdeki toplulaşmanın neden olduğuna kanaat getirildi. Düğün ve cenazelere kısıtlama getirildi. Düğün törenlerindeki sınırlamaları delebilmek adına farklı yollar denendi, 2 saat sınırlaması farklı mekanlarda toplanılarak delinmeye çalışıldı. Cenazelerdeki sınırlamalara da pek uyulmadı. Vaka sayılarının hızla artmasının ardından Valilik tarafından korona çağrı merkezi ile birlikte kurumlara girişte HES kodu uygulaması devreye sokuldu. Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde virüs konusunda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

YAKIN TAKİP

Yozgat il genelinde oluşturulan filyasyon ekibi, test sonuçları pozitif çıkan hasta ve yakınlarını yakın takibe aldı. Sistem üzerinden takip edilen hasta ve yakınları ikametlerinde de ziyaret edilerek, kurullara uyup, uymadıkları yakından takip ediliyor. Bu arada Pandemi Hastanesine dönüştürülen Yozgat Şehir Hastanesi’nde Korona virüs Hastaları için 74 Yataklı Yoğun Bakım yatak sayısı artırıldı. 2’inci Basamak 16 Yoğun Bakım yatağı daha servise eklenerek, yatak sayısı 90’a çıkartıldı. Açılan yoğun bakım servislerinde yerli solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" değerlendirmesinde bulundu.