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Birinciyi ödüllendirdi

28 Ocak 2017 Cumartesi 06:44
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Yozgat Vali Kemal Yurtnaç, TEOG sınavında 120 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye birincileri arasına giren Boğazlıyan İMKB Şükran Ana Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Yusuf Enes Şahingöz’ü makamında misafir etti.

Birinciyi ödüllendirdi
Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu ile birlikte Vali Yurtnaç’ı ziyaret eden Yusuf Enes Şahingöz, hiç dershaneye gitmediğini ve özel ders almadığını söyledi.
Başarısını planlı bir şekilde çalışmaya borçlu olduğunu belirten Şahingöz, “Okulda öğretmenlerimi can kulağı ile dinliyorum. Eve gittikten sonra da okulda gördüğümüz dersleri tekrar ediyorum. Öğretmenlerimin de desteği ile kendime çıkardığım çalışma saatlerine uyuyorum. Hiç dershaneye gitmedim ve okul dışında özel ders almadım. Başarımı planlı ve doğru çalışmaya borçluyum” dedi.
Hiçbir başarının tesadüf olmadığını ifade eden Şahingöz, “Öncelikle bir şeyi başaracağına insanın kendisinin inanması lazım. Planlı ve düzenli bir çalışma neticesinde de başarı geliyor. Bu sınavda başarılı olmamda öğretmenlerimin ve ailemin de büyük katkısı oldu. Onlar bana her zaman inandılar ve bende onların yüzünü kara çıkarmadım. Bundan sonra da azimli bir şekilde çalışarak iyi bir lise daha sonrasında da iyi bir üniversiteyi kazanmak istiyorum” diye konuştu.
Yusuf Enes Şahingöz, ilerde mühendis olmak istediğini sözlerine ekledi.

VALİ YURTNAÇ ÖDÜLLENDİRDİ
Vali Kemal Yurtnaç, Yusuf Enes Şahingöz’ü başarısından dolayı tebrik ederek, çeyrek altın, kitap ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Vali Yurtnaç, hiçbir başarının ödülsüz bırakılmayacağını kaydederek, “TEOG sınavında 120 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye birincileri arasında yer alan Yusuf Enes Şahingöz’ü, ailesini ve öğretmenlerini kutluyorum. Yusuf Enes’in başarılarının devam etmesi için aynı şekilde çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Bizlerde ilimizde eğitim kalitesinin artması için bu tür başarıları ödüllendirerek diğer öğrencilerimizi de teşvik ediyoruz. Ben inanıyorum ki önümüzde ki yıllarda bu sayı artacaktır” diye konuştu.
Vali Yurtnaç, Yusuf Enes’in okuldaki bilgileri ve çalışkanlığı ile geleceğini aydınlatmasını, okuyacağı kitaplarla da fikir sahibi, kimlik sahibi bir insan olarak ülkemize faydalı bir birey olması temennisinde bulundu.  

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