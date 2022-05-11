Birinciler belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığının ‘2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle din görevlilerine yönelik düzenlenen ‘Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında din görevlileri dereceye girebilmek için kıyasıya çaba gösterdi. Bilal Şahin Caminde gerçekleşen yarışmada din görevlileri Kur'an'ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı. Komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonunda Kerim'i Güzel Okuma kategorisinde Fatih Cami İmam Hatibi Mehmet Ali Yazan, Hafızlık yarışması kategorisinde Bilal Şahin Hafızlık Kur’an Kursu Öğreticisi İsa Özkan il birincisi oldu. Bayanlar da ise Kur’an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde Boğazlıyan İmam-ı Azam Kur’an Kursu Öğreticisi Serap Eroğlu, Hafızlık yarışması kategorisinde Sorgun Hz. Aişe 4/B Kur’an Kursu Öğreticisi Emine Bolat birinci oldu. Dereceye giren yarışmacıları tebrik eden İl Müftüsü Ali Gülden, yarışmacılara hediyeler verdi.