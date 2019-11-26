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Birinci oldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmada eserleri dereceye girenler ödüllerini törenle aldı.

Birinci oldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmada eserleri dereceye girenler ödüllerini törenle aldı.

26 Kasım 2019 Salı 04:04
Birinci oldu

Yozgat’ta öğrenciler ve öğretmenler arasında ‘Öğretmen ve Özveri’ konulu yarışmalar yapıldı. İlkokullar arasında Resim, ortaokullar arasında Anı, Ortaöğretim okulları arasında Şiir yarışmaları yapıldı, ilk 3'e giren eserlerin sahiplerine ödül verildi. İlkokullarda düzenlenen resim yarışmasında, İnceçayır Köyün’den taşımalı eğitim kapsamında Çalatlı Hüseyin-Saffet Coşkun İlkokulu’da okuyan 4’üncüsü sınıf öğrencisi Nurgül Selvi’nin eseri de birinci oldu. Dereceye girenlerin ödülleri Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından verildi. 

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Birinci Oldu
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