Yozgat’ta öğrenciler ve öğretmenler arasında ‘Öğretmen ve Özveri’ konulu yarışmalar yapıldı. İlkokullar arasında Resim, ortaokullar arasında Anı, Ortaöğretim okulları arasında Şiir yarışmaları yapıldı, ilk 3'e giren eserlerin sahiplerine ödül verildi. İlkokullarda düzenlenen resim yarışmasında, İnceçayır Köyün’den taşımalı eğitim kapsamında Çalatlı Hüseyin-Saffet Coşkun İlkokulu’da okuyan 4’üncüsü sınıf öğrencisi Nurgül Selvi’nin eseri de birinci oldu. Dereceye girenlerin ödülleri Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından verildi.