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Birinci oldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Hilmi Altıok, TRT 1'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nda gün birincisi olarak hafta finaline katılmaya hak kazandı.

Birinci oldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Hilmi Altıok, TRT 1'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nda gün birincisi olarak hafta finaline katılmaya hak kazandı.

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
266 Okunma
Birinci oldu

Birbirinden güzel sesli hafızların Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyarak maharetlerini ortaya koyduğu yarışmada Hilmi Altıok, dört yarışmacı arasından toplamda 387 puan alarak birincilik elde etti. Hilmi Altıok yarışmada, Kasas Süresi 83-88 ayetlerini okuyarak yarışma jürileri Osman Eğim’den 100, Mehmet Ali Sarı’dan 94, Halil Necipoğlu’dan ise 97 puan aldı.

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