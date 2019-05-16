Birinci oldu

Birbirinden güzel sesli hafızların Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyarak maharetlerini ortaya koyduğu yarışmada Hilmi Altıok, dört yarışmacı arasından toplamda 387 puan alarak birincilik elde etti. Hilmi Altıok yarışmada, Kasas Süresi 83-88 ayetlerini okuyarak yarışma jürileri Osman Eğim’den 100, Mehmet Ali Sarı’dan 94, Halil Necipoğlu’dan ise 97 puan aldı.