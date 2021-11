Birinci oldu

Yozgat’tan katıldığı ses yarışmasında birinci olan İbrahim Can Temur, geleceğin Türk Halk Müziği sanatçılarından birisi olabileceği kaydedildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Gençler Arası Ses Yarışması organize etti. Yarışmaya Türk Halk Müziği dalında Yozgat’ta katılan İbrahim Can Temur, Neşet Ertaş’ın ‘Yine Haber Gelmiş Dostun Elinden’ adlı parçasını seslendirdi. Temur, izleyenleri ve jüriyi adeta büyüleyerek Türkiye birincisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak, gençlerin sanatsal yeteneklerini ortaya koymalarına imkan tanımak, yetenekli gençleri ödüllendirmek amaçlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Gençler Arası Ses Yarışması düzenlediği aktarıldı. Yozgat’tan katılıp Türkiye birincisi olan İbrahim Can Temur, geleceğin önemli isimlerinden birisi olmaya aday olduğu kaydedildi.