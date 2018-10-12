BiRiKiMLER PAYLAŞILDI

Ankara, Mevka, Ahiler ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri, Ahiler Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü tarafından İl Yatırım Komitesi ve Tek Durak Ofis yapısı kurma girişimi, yaşanan süreçler üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Ankara Yatırım Destek Ofisi, Tech Ankara projesi hakkındaki tecrübelerini paylaştı. ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulması, Ar-Ge Merkezi sayısının arttırılması konusundaki girişimler, Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışması ve Erciyes’te Turizmin çeşitlendirilmesi konusunda yapılanlar hakkında paylaşımda bulundu. Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü ise, İŞGEM projesinde elde edilen başarıyı, Cazibe Merkezi Programı kapsamındaki Kaleiçi projesini, Sivas YDO olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvurusundaki rollerini ve İsviçre merkezli bir medikal firmasını Sivas’a kazandırma deneyimini ele aldı. Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız da, yurt dışında ve yurt içinde Yozgatlı iş adamlarına yönelik olarak gerçekleştirilen işbirliği buluşmalarını diğer uzmanlarla paylaştı. Toplantının ikinci bölümünde, Sanayi Bakanlığı’nda üzerinde çalışılmakta olan Yatırım Destek Ofisleri mevzuatı ile ilgili ele alınması gereken değişiklikler üzerinde duruldu. Yapılması gereken ekleme ve çıkarmalar hakkında uzmanların görüşleri alındı.