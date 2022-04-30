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Bire bir görüştü

Yozgat Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), ilçe kongre sürecini tamamladıktan sonra köy ziyaretlerine başladı.

30 Nisan 2022 Cumartesi 00:01
Bire bir görüştü

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz ve beraberindeki partililer, köy köy gezip vatandaşlar ile görüştü. Yozgat merkeze ve ilçelerine bağlı tüm köyleri gezeceklerini belirten DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, tüm vatandaşlar ile bire bir sohbet ettiğini söyledi. Ziyaret ettiği köylerde muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, sorun ve talepleri dinledi. İstekleri not alan Yılmaz, elinden geleni yaparak çözüme kavuşturacağını belirtti. Her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, “2023 seçimlerine gittikçe yaklaşıyoruz. Bizlerde çalışmalarımızı arttırarak önce ilçelerdeki kongre süreçlerimizi tamamladık. Şimdi ise merkezimiz dahil olmak üzere tüm ilçelerimize bağlı köylerimizi ziyaret ediyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında vatandaşlarımız ile sohbet ederek isteklerini ve beklentilerini dinliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi vatandaşlarımızın hep yanında olduk bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Dertlerine deva olacağımıza söz verdik” dedi.

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