Bırakmanın tam zamanı!

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, Yeşilay Haftası kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, tütün, alkol, madde, kumar, internet bağımlılıklarıyla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirterek, bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemini vurgu yaptı. Yeşilay olarak bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için pek çok proje yürüttüklerini belirten Coşkun, ‘’Yeşilay olarak tüm paydaşlarımızla çok güçlü ilişkiler içindeyiz ve onların çalışmalarımıza verdikleri desteklerle bağımlılıklarla mücadelemiz daha da güç kazanıyor. Yeşilay Haftası’nda da heyecanımıza ortak olmalarından mutluluk duyacağız” dedi. Coşkun, öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesini, olumlu davranış değişiklikleri ve alışkanlıklar kazanmasını, kendini riskli ortam, durumlardan korumasını sağlayacak etkinliklerden oluşan okul temelli, koruyucu – güçlendirici bir program olan Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE), pilot uygulamasının tamamlanmasının ardından 81 ilde yaygınlaşacağını bildirdi. Coşkun, ‘’Sağlıklı yaşam, sağlıklı birey, sağlıklı toplum perspektifiyle öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlamayı hedefleyen programın hedef kitlesi sigara, alkol ya da diğer maddeleri denememiş veya denemiş ancak kullanıcı olmayan 7. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. 2021 yılı itibariyle ilk etapta 81 ilden yaklaşık 200 formatör (eğitici eğitmeni) yetiştirilmesi, bu formatörler tarafından okullarda uygulamaların başlatılması, devam eden süreçte uygulayıcı eğitimleri düzenlenerek 81 ildeki okullarda YYBE’nin 7.sınıf öğrencilerine yönelik olarak yaygın şekilde uygulanmaya başlanması hedefleniyor. Genç Yeşilay kulüpleri, 88 üniversitede bağımlılıklarla mücadele etmek, toplumsal sağlık bilinci geliştirmek ve sağlıklı nesil anlayışının yerleşmesi için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yeşilay gönüllüsü öğrenciler bu çalışmalar kapsamında Yeşilay’ın üniversitelerde tanıtılması, bağımlılıklarla mücadele için ilgili üniversitelerde projeler geliştirilmesi ve çeşitli eğitimlerin verilmesi gibi faaliyetlerde bulunuyor. Yeşilay’ın önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında yürüttüğü Benim Kulübüm Yeşilay projesi ile de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bugüne kadar 30 bin öğrenciye ulaşan proje kapsamında öğrencilere hem Yeşilay hakkında bilgi veriliyor hem de farklı etkinliklerle okullarında Yeşilay kulübü kurmaları için teşvikte bulunuluyor’’ diye konuştu. Coşkun, sigara kullananların covit19’dan daha çok etkilendiğinin bilimsel olarak belirtildiğini hatırlatıp, sigarayı bırakmanın tam zamanı olduğunun da altını çizerek, açıklamasını tamamlandı.