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Bir yudum nefes

23 Ocak 2017 Pazartesi 07:08
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, partisinin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve partili bir grupla gerçekleştirdiği Kazakistan gezisi ve hatıralarını İleri Gazetesi okurları için kaleme aldı.

Bir yudum nefes
Ata diyarı topraklara, Orta Asya’ya unutulmaz bir gezi. 2005 yılında Büyük Birlik Partisi’nin efsanevi genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Kazakistan’a bir gezi düzenleyen BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, o güne dair izlenimlerini fotoğrafları ile birlikte kaleme aldı. 
Tanrı Dağları’nın gölgesindeki kardeş topraklarına gerçekleşen ziyaretin ardından anılarını kaleme alan Şenliler, eşsiz geziyi kendine has yorumu ile gündeme taşıdı. Merakla okuyacağınız yazı dizisi 24 Ocak Salı gününden itibaren İleri Gazetesi’nde yayınlanmaya başlayacak. 
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