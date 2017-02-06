BİR YUDUM NEFES (6)

Türkistan’da; Kazakistan’da ve diğer bütün Türk illerinde Köroğlu’nun

Nasrettin Hocanın hikayeleri, fıkraları, kahramanlıkları dilden dile dolaşıyor anladığım kadarıyla… Tıpkı Anadolu Coğrafyasında olduğu gibi…

Gezinin 3.günü sabahında muhteşem Tanrı Dağlarının karla kaplı zirvelerine tepeden bakarken 1,5 saatlik bir uçuş sonrası vardığımız Çimkent ve ona bağlı şehirler tam bir Anadolu kopyası idi.

Sayran Valisinin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör vekili tanıtım rehberi Dr. Fatma Sönmez hanımefendinin ve daha şu anda isimlerini hatırla-yamadığım birkaç gönül dostu “serdengeçti- alperen” ruhlu kardeşlerimizin sıcak karşılaşmalarını nasıl ve hangi kelimelerle ifade edebiliriz ki?

Sayran’da kafile halinde Ahmet Yesevi Hazretlerinin babası “İbrahim ATA” ve dahi annesi “Karakaş Ana” mızın makamı şeriflerini ziyaret ettik .

Çimkent’e indikten sonra süregelen otobüs yolculuğunda, bize Türkistan’ı; İbrahim Ata ve Karakaş Ana’yı; Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerini “ceddimiz, kökümüz, ocağımız, ecdadımız” diyerek, iftiharla büyük bir mesuliyet şuuru içinde anlatan 75 yaşında ki Özbek Profösör’ün heyecanını unutmak ne mümkün ?

Ve anlatırken “menim gardaşlarım, menim garındaşlarım” diyerek bizlere gösterilen sıcak yakınlığı …

Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin etkisi, ruhaniyeti ve ona müntesip

Olmanın şuuru; 200 sene devam eden Rus-Sovyet işgaline ve her türlü kültür asimilasyonuna rağmen; TÜRKİSTAN’da Türklüğü - İslamlığı ayakta tutmuş.

Otobüsümüzün Sayran’dan Türkistan’a, eski adıyla “Yesi” şehrine doğru yönelmesi ile bütün kafileyi saran heyecan kasırgasının en müşahhas örneği ve ulaştığı vuslat noktası; o mübarek insanın kabri başında, çilehanesi önünde hakim olamadığımız gözyaşlarımız olmuştu.