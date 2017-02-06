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BİR YUDUM NEFES (6)

06 Şubat 2017 Pazartesi 05:57
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Bir Nasrettin Hoca fıkrası anlattım. Hani Timur’a köylerindeki fil için şikayete giden köylülerin Hoca Nasrettin’i yalnız bırakmaları üzerine, Hocanın kızıp bir fil daha istemesinin hikayesi…

BİR YUDUM NEFES (6)
Türkistan’da;  Kazakistan’da ve diğer bütün Türk  illerinde Köroğlu’nun
Nasrettin Hocanın  hikayeleri, fıkraları,  kahramanlıkları  dilden dile dolaşıyor anladığım kadarıyla… Tıpkı Anadolu Coğrafyasında olduğu gibi…
Gezinin 3.günü  sabahında  muhteşem Tanrı Dağlarının  karla kaplı zirvelerine tepeden bakarken 1,5 saatlik bir uçuş  sonrası  vardığımız  Çimkent ve ona bağlı  şehirler  tam bir Anadolu  kopyası idi.
Sayran Valisinin, Ahmet Yesevi  Üniversitesi  Rektör  vekili  tanıtım  rehberi Dr. Fatma Sönmez  hanımefendinin  ve  daha şu anda isimlerini hatırla-yamadığım  birkaç gönül  dostu “serdengeçti- alperen” ruhlu kardeşlerimizin sıcak karşılaşmalarını nasıl ve  hangi kelimelerle ifade edebiliriz ki?
Sayran’da  kafile halinde  Ahmet Yesevi  Hazretlerinin  babası “İbrahim ATA”  ve dahi annesi  “Karakaş  Ana” mızın  makamı şeriflerini ziyaret ettik .
Çimkent’e  indikten sonra süregelen  otobüs  yolculuğunda, bize  Türkistan’ı;  İbrahim  Ata  ve  Karakaş Ana’yı; Hoca Ahmet Yesevi  Hazretlerini “ceddimiz, kökümüz, ocağımız, ecdadımız” diyerek,  iftiharla  büyük bir mesuliyet  şuuru  içinde  anlatan 75  yaşında ki  Özbek  Profösör’ün   heyecanını  unutmak  ne mümkün ? 
Ve anlatırken “menim gardaşlarım, menim garındaşlarım”  diyerek bizlere gösterilen sıcak yakınlığı …   
Hoca Ahmet  Yesevi  Hazretlerinin etkisi, ruhaniyeti ve ona  müntesip
Olmanın şuuru;  200 sene  devam  eden  Rus-Sovyet işgaline  ve her türlü  kültür asimilasyonuna  rağmen;   TÜRKİSTAN’da  Türklüğü - İslamlığı  ayakta tutmuş.
Otobüsümüzün  Sayran’dan   Türkistan’a,   eski adıyla “Yesi” şehrine doğru yönelmesi  ile bütün kafileyi  saran heyecan  kasırgasının  en müşahhas  örneği  ve  ulaştığı  vuslat  noktası;  o mübarek insanın kabri başında,  çilehanesi  önünde hakim olamadığımız gözyaşlarımız olmuştu.
O anı , o duygu  ve düşünceleri  ifade  etmenin  zorluğu,  güçlüğü,  bunu  anlatacak  kelimelerin  bulunamaması  karşısında  bizleri  kınamasın kimse.
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