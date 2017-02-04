Bir yudum nefes(5)

Yemekte herkese ayrı ayrı söz verip, ülke meseleleri dünya meseleleri

üzerinde fikir beyan etmesi ve toplantıda bulunanların her birinin ayrı ayrı hal hatır sorması ve konuşma sonunda “Rahmet” dilemesi sadece Kazaklara has bir sofra adabı mıdır bilemem amma; “Töre Ağası” olarak vasıflandırılan Muhsin bey için gösterilen “hörmetli konuk” muamelesi ve Onun maiyeti olarak bizlere gösterilen hüsnü kabulü burada yazıya dökmek ne kadar zor geliyor…

Almaata sokaklarında birkaç yüz metre yürümek fırsatı oldu ikinci günün akşamında…

Caddelerin, sokakların ve binaların mimari tarzı klasik bir “Sovyet”

Şehirciliğinin simgesi…

Caddeler cetvelle çizilmiş gibi, geniş ve rahat. Keza binalarda tek bir merkezden yapıldığı hemen anlaşılan mimari anlayış, insanlara biraz daha resmi ve soğuk geliyor.

Merkezi planlamanın ve bütün binaların, evlerin “Kamu Malı” olduğu dönemden kalan anlayışın günümüze yansımaları, özel mülkiyet estetiğinden yoksun yapıların size bakışı…

Birden kendinizi “sosyalist planlı dönem” devrindeki 50-60 m2’lik dairelerde insanların nasıl rahat edebildikleri sorusuyla karşı karşıya bırakıyor.

Her şey kendi mantığı içinde değerlendirilmeli aslında…

Büyük binaların sıvasız kör cephelerindeki orak-çekiç amblemlerinin hala duruyor olması da her halde ayrı bir nostalji olsa gerek…

Belki de sayılarının sadece Almaata’da 6000 olduğu söylenen ABD resmi görevlilerine inat olsun diye duruyordur o “orak – çekiçler” kim bilir?

“ Bütün Türkler Bir Ordu” diye başlık atarak yayın yapan “ORKUN” ve “BOZKURT” dergilerinde Esir Türk illerin coğrafyasını, sosyal hayatını anlamaya çalışırken, son dönemlerimizde Cengiz AYTMATOV ‘un romanından Türkistan topraklarının doğal zenginliklerini ve kültür hayatındaki engin hazineleri anlamış idik…