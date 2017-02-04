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Bir yudum nefes(5)

04 Şubat 2017 Cumartesi 05:14
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Bizi akşam yemeğine davet eden Kazakistan Yurt Partisi Başkan ve üyeleri Kazakların en büyük Türk boyu olduğunu bizlerin “1200 yıl evvel 800’lü yıllar da Anadolu’ya hicret ettiğimizi söylerken, Kazak’lar arasında Türklük şuurunun çok diri olduğunu ve her bir Kazak’ın 7 sülalesini ezbere bilmesi gerektiğini ifade ediyordu.

Bir yudum nefes(5)
Yemekte herkese ayrı ayrı  söz  verip, ülke meseleleri  dünya  meseleleri
üzerinde  fikir beyan  etmesi ve  toplantıda bulunanların  her birinin  ayrı ayrı  hal  hatır  sorması  ve konuşma sonunda  “Rahmet”  dilemesi  sadece Kazaklara  has bir sofra  adabı mıdır  bilemem amma; “Töre  Ağası” olarak vasıflandırılan  Muhsin bey için  gösterilen “hörmetli  konuk” muamelesi ve Onun maiyeti olarak bizlere  gösterilen hüsnü kabulü  burada yazıya dökmek ne kadar zor geliyor…
Almaata  sokaklarında  birkaç yüz metre yürümek fırsatı oldu  ikinci günün akşamında…
Caddelerin,  sokakların  ve binaların  mimari tarzı  klasik bir “Sovyet” 
Şehirciliğinin  simgesi…
Caddeler cetvelle çizilmiş gibi, geniş ve rahat. Keza binalarda tek bir merkezden yapıldığı  hemen anlaşılan  mimari anlayış, insanlara biraz daha resmi ve soğuk geliyor.
Merkezi  planlamanın ve bütün binaların, evlerin  “Kamu Malı”  olduğu dönemden kalan anlayışın günümüze  yansımaları,  özel mülkiyet estetiğinden yoksun yapıların  size bakışı…
Birden  kendinizi “sosyalist planlı dönem” devrindeki 50-60 m2’lik dairelerde  insanların nasıl  rahat edebildikleri sorusuyla karşı karşıya bırakıyor.
Her şey kendi mantığı içinde  değerlendirilmeli  aslında…
Büyük binaların sıvasız kör cephelerindeki  orak-çekiç  amblemlerinin  hala duruyor olması da her halde ayrı bir nostalji olsa gerek…
Belki de sayılarının  sadece  Almaata’da 6000 olduğu söylenen ABD resmi  görevlilerine inat olsun diye duruyordur o  “orak – çekiçler” kim bilir? 
 “ Bütün Türkler Bir Ordu” diye  başlık  atarak  yayın  yapan “ORKUN”  ve “BOZKURT” dergilerinde  Esir Türk  illerin coğrafyasını, sosyal hayatını anlamaya çalışırken, son dönemlerimizde  Cengiz AYTMATOV ‘un  romanından  Türkistan topraklarının doğal zenginliklerini ve kültür hayatındaki engin hazineleri anlamış idik…
Yemekte “Köroğlu”dan “Nasrettin Hoca” dan  bahsettik hem Türkiye’de hem Kazakistan’da tanınan bilinen haliyle …


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