Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95264
ALTIN
190.892
DOLAR
4.5692
STERLİN
6.1140
EURO
5.3844

Bir Yozgat geleneği

YOZGAT Belediyesi tarafından gelenek haline getirilen Meydan Yeri Kadir Gecesi İftar programı yüzlerce Yozgatlıyı aynı sofrada buluşturdu.

Bir Yozgat geleneği

YOZGAT Belediyesi tarafından gelenek haline getirilen Meydan Yeri Kadir Gecesi İftar programı yüzlerce Yozgatlıyı aynı sofrada buluşturdu.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
97 Okunma
Bir Yozgat geleneği

Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın talimatıyla başlatılan ve yaklaşık dört yıldır sürdürülen Meydan Yeri Kadir Gecesi İftar Programı tüm Yozgatlıları tarihi Çapanoğlu Cami gölgesinde, aynı sofrada buluşturuyor.
Yozgat Belediyesi’nin Ramazan ayında her mahallede kurduğu iftar sofralarının yanı sıra, Meydan Yeri Caddesi’nde yapılan iftar programı ayrı bir yer tutuyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın talimatıyla yayalaştırılan ve trafiğe kapatılan tarihi cadde, yeniden Yozgatlıların buluşma noktası oldu. Saat Kulesi ile Büyük Cami arasında her Ramazan ayında, Kadir gecesinde kurulan iftar sofrası, yediden yetmişe her Yozgatlıyı aynı sofrada birleştiriyor. Belediye Başkanı Kazım Arslan, Meydan Yeri Caddesi’nin Yozgat tarihinde önemli ve ayrı bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Yozgat kültürü ve medeniyetini yeniden canlandırmak adına, bu tür etkinlikleri önemsediklerini aktaran Başkan Arslan, “Her Ramazan ayında değişik mahallelerde iftar sofraları kuruyoruz. Mübarek Kadir gecesinde ise Meydan Yeri Caddesi’nde toplanıyoruz. Saat Kulesi’nin, Hamidiye Çeşmesi’nin ve Büyük Cami’nin manevi gölgesi altında hemşerilerimizle iftar yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz” diye konuştu.
Haber: Mustafa TEKER

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Borsa’dan yardım geleneği
Borsa’dan yardım geleneği
Sarımbey’de Kamulaştırma
Sarımbey’de Kamulaştırma
TOKİ, satışlara başladı
TOKİ, satışlara başladı
KIZILAY 150 yaşında
KIZILAY 150 yaşında
Belediyeden gıda yardımı
Belediyeden gıda yardımı
Mezarlık Temizlendi
Mezarlık Temizlendi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim