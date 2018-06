Bir Yozgat geleneği

Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın talimatıyla başlatılan ve yaklaşık dört yıldır sürdürülen Meydan Yeri Kadir Gecesi İftar Programı tüm Yozgatlıları tarihi Çapanoğlu Cami gölgesinde, aynı sofrada buluşturuyor.

Yozgat Belediyesi’nin Ramazan ayında her mahallede kurduğu iftar sofralarının yanı sıra, Meydan Yeri Caddesi’nde yapılan iftar programı ayrı bir yer tutuyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın talimatıyla yayalaştırılan ve trafiğe kapatılan tarihi cadde, yeniden Yozgatlıların buluşma noktası oldu. Saat Kulesi ile Büyük Cami arasında her Ramazan ayında, Kadir gecesinde kurulan iftar sofrası, yediden yetmişe her Yozgatlıyı aynı sofrada birleştiriyor. Belediye Başkanı Kazım Arslan, Meydan Yeri Caddesi’nin Yozgat tarihinde önemli ve ayrı bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Yozgat kültürü ve medeniyetini yeniden canlandırmak adına, bu tür etkinlikleri önemsediklerini aktaran Başkan Arslan, “Her Ramazan ayında değişik mahallelerde iftar sofraları kuruyoruz. Mübarek Kadir gecesinde ise Meydan Yeri Caddesi’nde toplanıyoruz. Saat Kulesi’nin, Hamidiye Çeşmesi’nin ve Büyük Cami’nin manevi gölgesi altında hemşerilerimizle iftar yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz” diye konuştu.

Haber: Mustafa TEKER