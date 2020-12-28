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BiR YILDA TAMAMLANDI

Akdağmadeni ilçesinde 3 yılda tamamlanması planlanan doğalgaz dağıtım şebekesi, süresinden önce bitirilerek, rekora imza atıldı. Akdağmadeni Belediyesi, üç yılda tamamlanması gereken doğalgaz çalışmalarını yakın takibe alarak bir yıl içerisinde tamamlanmasını sağladı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ''Belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın biran önce doğalgaz’a kavuşması içinde Sürmeli Gaz şirketiyle koordineli bir çalışma gerçekleştirdik. Hem bizim taleplerimiz hem de Sürmeli Gaz yetkililerinin gayreti ile doğalgaz çalışmalarında ciddi bir mesafe kat edildi'' dedi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:01
BiR YILDA TAMAMLANDI

AKDAĞMADENİ Belediyesi, 3 yılda tamamlanması planlanan doğalgaz yeraltı çalışmalarını yakın takibe almak suretiyle çalışmaların bir yılda tamamlanmasını sağladı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların biran önce doğalgaza kavuşması içinde Sürmeli Gaz şirketiyle koordineli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Hem bizim taleplerimiz hem de Sürmeli Gaz yetkililerinin gayreti ile doğalgaz çalışmalarında ciddi bir mesafe kat edildi. 2020 yılında toplamda 32 bin 500 metre doğalgaz hattı çekilirken bugün itibariyle 2 bin 200 yeni aboneyle ilçemizde binlerce vatandaşımız doğalgazın rahatlığına kavuştu’’ dedi.  Başkan Yalçın, önümüzdeki yıl da bu tempoyla gidilmesi halinde yüzde 90’ını geçmiş olacağını ümit ettiklerini bildirdi. Yalçın, ‘’Doğalgaz kazı çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı planlamalar da yapıldı. Yani her yeri kazmak yerine bir sokakta kazı çalışması varken hem elektrik, hem telefon ve internet, hem de belediye olarak alt yapı eksikliklerimiz varsa giderilerek bütün çalışmaların eş zamanlı yapılmasını sağlıyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda girişimlerimizle ÇEDAŞ tarafından 2 bin 500 metre elektrik hattı yer altına alınırken 3 bin metre fiberoptik internet altyapı çalışması da Türk Telekom tarafından yapılarak internet olmayan bölgelerimizin de sorunu çözülmüş oldu’’ diye konuştu. 

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BiR YILDA TAMAMLANDI
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