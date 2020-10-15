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BiR YILDA TAMAMLANACAK

Yozgat’ta ORAN desteği ile yapımına başlanılan Hayvan Hastanesi inşaatı devam ediyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:27
BiR YILDA TAMAMLANACAK

YOZGAT Valisi Ziya Polat, İl Özel İdaresi tarafından Oran Kalkınma Ajansı desteği ile yapımına başlanılan Yozgat Hayvan Hastanesi, Borsası ve Hanında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. Önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanan Hayvan Hastanesi inşaat alanını gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Vali Polat, Yozgat’ın tarım ve hayvancılığın önde olduğu bir il olduğunu söyledi. Bugün Yozgat’a son yıllarda yapılmış büyük projelerden birisi çok amaçlı hayvan hastanesi borsası ve hanının inşaatında incelemelerde bulunduklarını dile getiren Polat, ‘’Burasının ihalesini yapıp Müteahhidimize iki ay önce yer teslimi gerçekleştirdik. İnşallah seneye bu zamanlarda inşaatlar bitip vatandaşlarımızın milletimizin hizmetine sunacağız’’ dedi.  95 dönüm üzerine kurulu alanda 4 tane padokların yer aldığının altını çizen Vali Polat, Hastanede veterinerin bulunacağını, laboratuvarın, hayvanların kalabileceği yerlerin, misafirhanelerin, vatandaşların hayvanların buruya bırakabileceği rahat edebileceği yerlerin bulunduğuna vurgu yaptı. Mevcut projede kesimhane yerinin bulunmadığına dikkat çeken Vali Polat, ‘’Kesim hanenin eklenmesi için projede tadilata gedilecek. Projede yapacağımız tadilat sonrasında kesimhane yerini de eklenerek ora içinde çalışmalar başlayacak. Hayvan hastanemiz tamamlandıktan sonra ilimizde hayvancılığımızın gelişmesine katkı sunacağına inanıyorum. 16 milyon üzerinde yaklaşık maliyeti bulunan ve Oran Kalkınma ajansından 8,5 milyon destek sağlandığı Hastanemiz İl Özel İdaremizin kaynakları da kullanılarak tamamlanacak. Bin 500 hayvanın aynı anda kalabileceği bir yer, hayvan pazarı olarak kullanılabilir, il dışından geçiş noktasındaki vatandaşlarımızın da hayvanlarını konaklatabileceği satabileceği bir mekân olabileceğini düşünüyorum’’ diye konuştu.  

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BiR YILDA TAMAMLANACAK
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