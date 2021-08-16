BiR TESiS DE TOPÇU’YA

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta baklagil ürünlerinin elenip, paketlenerek pazara sunulmasına yönelik başlatılan yatırımlar bir biri ardına hizmete açılmaya başladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen mali destek ile Yozgat’ın Osmanpaşa Köyünde kurulan tesisten sonra Topçu köyünde KOP İdaresinin aktardığı kaynakla kurulan tesiste hizmete hazır hale getirildi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, üreten çiftçinin yanında olduklarını, her alanda desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Başer, Yozgat Merkez Topaç Köyünde kurulan tesisi inceleyip, bilgi aldı. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Topçu Köyüne giden Başer, KOP desteğiyle yaptırılan ‘Tohum Eleme ve Paketleme’ tesisinde incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Konya Ovası Projesi (KOP) desteğiyle Yozgat Ziraat Odası tarafından yapılan Hububat Eleme ve Paketleme Tesisindeki çalışmaların tamamlandığını bildiren Başer, Yozgat il genelinde sertifikalı tohum üretme, satma noktasında büyük bir proje olduğunu vurguladı. Proje ile uluslararası pazara da girileceğine inandığını bildiren Başer, elde edilen ürünlerin PTT AVM'ler, Tarım kredi kooperatiflerinde de satılabileceğini aktardı. Başer, ‘’KOP Konya Ovası projesi kapsamında Ziraat Odası’nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte yapmış oldukları proje hayata geçirildi. Kar amacı gütmeyen bir tesis olması nedeniyle çiftçimizin elemeye yönelik ihtiyaçları da buradan karşılanacaktır. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz artık pazar aramayacak ve bu sorun ortadan kalkacak. Malı sattığı zaman ben parasını alamayacağım düşüncesi olmayacak ve yüzde 50 kar elde edecek. Çiftçimiz önceden 1 kilo nohudu 5 liraya satıyorsa buraya geldiği zaman 1 kilo nohudu 10 liradan satacak. Çiftçimiz yüzde 50 kar elde etmiş olacak’’ diye konuştu.