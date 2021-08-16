Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1447.64
ALTIN
487.47
DOLAR
8.5244
STERLİN
11.8639
EURO
10.0655

BiR TESiS DE TOPÇU’YA

Yozgat’ın Osmanpaşa Köyünde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen mali destek ile açılan Tohum Eleme ve Paketleme tesisinden sonra Topçu Köyünde de KOP İdaresi tarafından verilen mali destekle projelendirilen tesis tamamlandı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:01
BiR TESiS DE TOPÇU’YA

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta baklagil ürünlerinin elenip, paketlenerek pazara sunulmasına yönelik başlatılan yatırımlar bir biri ardına hizmete açılmaya başladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen mali destek ile Yozgat’ın Osmanpaşa Köyünde kurulan tesisten sonra Topçu köyünde KOP İdaresinin aktardığı kaynakla kurulan tesiste hizmete hazır hale getirildi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, üreten çiftçinin yanında olduklarını, her alanda desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Başer, Yozgat Merkez Topaç Köyünde kurulan tesisi inceleyip, bilgi aldı. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Topçu Köyüne giden Başer, KOP desteğiyle yaptırılan ‘Tohum Eleme ve Paketleme’ tesisinde incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Konya Ovası Projesi (KOP) desteğiyle Yozgat Ziraat Odası tarafından yapılan Hububat Eleme ve Paketleme Tesisindeki çalışmaların tamamlandığını bildiren Başer, Yozgat il genelinde sertifikalı tohum üretme, satma noktasında büyük bir proje olduğunu vurguladı. Proje ile uluslararası pazara da girileceğine inandığını bildiren Başer, elde edilen ürünlerin PTT AVM'ler, Tarım kredi kooperatiflerinde de satılabileceğini aktardı. Başer, ‘’KOP Konya Ovası projesi kapsamında Ziraat Odası’nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte yapmış oldukları proje hayata geçirildi. Kar amacı gütmeyen bir tesis olması nedeniyle çiftçimizin elemeye yönelik ihtiyaçları da buradan karşılanacaktır. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz artık pazar aramayacak ve bu sorun ortadan kalkacak. Malı sattığı zaman ben parasını alamayacağım düşüncesi olmayacak ve yüzde 50 kar elde edecek. Çiftçimiz önceden 1 kilo nohudu 5 liraya satıyorsa buraya geldiği zaman 1 kilo nohudu 10 liradan satacak. Çiftçimiz yüzde 50 kar elde etmiş olacak’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
BiR TESiS DE TOPÇU’YA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp çocuklar bulundu
Kayıp çocuklar bulundu
Yangın söndürüldü
Yangın söndürüldü
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
ADI ANKARA’DA YAŞATILACAK
ADI ANKARA’DA YAŞATILACAK
Trafik denetimi
Trafik denetimi
BeeM Ekibinde hazırlık
BeeM Ekibinde hazırlık
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim